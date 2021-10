Le député leuzois Hervé Cornillie a demandé à la ministre de l’Environnement Céline Tellier si la pollution s’était répandue en Wallonie, et dans le Pays des Collines tout proche.

"Mon administration", a répondu la ministre, "a été avertie de la pollution du Molenbeek. En conséquence, quatre échantillons d’eau de surface ont été prélevés par le Département de la Police et des Contrôles (DPC) le 10 septembre et envoyés pour analyse au laboratoire SERVACO. Ces analyses portent sur 18 substances appartenant à la famille des PFOS. Les résultats sont attendus sous peu."

Pas de risque d’infiltration

En ce qui concerne les eaux souterraines, "elles ne semblent pas menacées par les polluants déversés dans ce ruisseau compte tenu de la nature géologique de la région impactée. En effet, le seul cas où une pollution des eaux de surface est susceptible d’affecter la qualité d’une nappe aquifère concerne les zones karstiques, où ces ruisseaux peuvent «perdre» une partie ou la totalité de leur débit. Comme il n’y a pas de calcaire dans le sous-sol de la région de Renaix (donc pas de phénomène karstique), il ne doit pas y avoir de risque spécifique d’infiltration vers les eaux souterraines."

Deux mouvements de terre vers la Wallonie

D’après les données fournies par l’ASBL WALTERRE, deux mouvements de terres originaires de la commune de Renaix ont été enregistrés vers la Wallonie (à destination de Tournai et de Lessines): "Ces deux sites d’origine des terres n’étant pas localisés à proximité de ruisseaux, ils n’ont donc a priori pas été impactés par la pollution aux PFAS. En fonction d’éventuels compléments d’information et si les niveaux de la pollution devaient s’avérer être suffisamment préoccupants dans cette zone, des mesures de prévention similaires à celles prises pour le cas de l’usine 3M de Zwijndrecht pourraient être envisagées", conclut la ministre Tellier.