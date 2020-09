Pas d'inquiétude en ce qui concerne le nombre de mail envoyé. En effet, la newsletter Le Principalle est envoyée trois fois par an. "Elle reprendra les dernières informations en matière de gestions des déchets, d'économie circulaire, d'énergie, de gestion de l'eau et bien plus encore...", explique Nathalie Remy, chargée de communication d'Ipalle.



Le Principalle permettra également de découvrir les projets et réalisations mis en œuvre dans les communes de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut mais aussi le travail des équipes qui œuvrent quotidiennement pour la protection de l'environnement.

L'intercommunale de gestion de l'environnement Ipalle, active en Wallonie picarde ainsi que dans le Sud Hainaut, vient de lancer sa newsletter, intitulée Le Principalle. Si vous souhaitez en savoir plus sur les missions, les actions et l'actualité de l'intercommunale, il suffit de se rendre sur le site d'Ipalle afin de s'y abonner !