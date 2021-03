© D.R.

L'Assemblée des Jeunes (AJ), qui a été installée par le gouvernement provincial le 8 novembre 2019, est constituée de 56 élus issus de 23 écoles provinciales. Elle a ainsi d'emblée décrété l'urgence climatique et les jeunes élus ont présenté leurs projets scolaires en faveur du développement durable.Différents projets sont donc développés au sein de l'AJ et celui de l'IPES (Institut Provincial d'Enseignement Secondaire) de Tournai a pu se concrétiser ! La gestion des déchets et le recyclage ayant de suite figuré au rang des priorités des élèves de l'établissement, l'IPES est devenue la première école en Belgique à installer un automate de compactage de canettes et de bouteilles en plastique. Ce dernier permet de faire un réel geste pour l'environnement., explique Isabelle Mercier, directrice adjointe de l'école.Cette machine intelligente et connectée est attendue depuis la fin 2019. Elle a pu être installée au sein du réfectoire, qui fait aussi office de salle d'étude, du site 2 de l'IPES Tournai. Pour cela, un investissement de 24 000 € a été consacré sur l'enveloppe du budget participatif de l'AJ de la province de Hainaut."A, assure pour sa part Elise Hercheux, élue au sein de l'Assemblée des Jeunes.En effet, pour les canettes de soft light, l'élève recevra un bon cumulable de réduction d'une valeur de 0,10 € tandis que pour les bouteilles d'eau en plastique de 50 cl, cela se chiffre cette fois à 0,20 €.Cette machine permettra de sensibiliser un maximum de jeunes dans une démarche écologique et citoyenne afin qu'ils se rendent compte, au final, que leur petit geste a un réel impact sur la gestion des déchets au sein d'une école.