De retour en 2022, l'opération Deux mois, deux roues a pour objectif de séduire les citoyens encore réticents face au vélo électrique et ainsi faciliter la transition.

"En collaboration avec la Ville de Tournai, l’asbl Pro Vélo propose aux habitants de l’entité de Tournai de tester gratuitement un vélo à assistance électrique durant deux mois", précise la commune de Tournai. "Dans cette optique, ce projet permet aux personnes qui hésitent encore à passer aux deux roues de tester ce moyen de transport durant deux mois pour se faire une réelle idée de ses avantages. En 2022, les périodes programmées sont du 16 mars au 23 mai et du 1er juin au 1er août".

Douze places sont disponibles par période, la sélection est réalisée une semaine avant chaque période. Une sélection est opérée entre tous les candidats. Pour s'inscrire, il suffit de compléter le formulaire suivant: Candidature "Deux mois, deux roues" 2021-2022 (google.com)

A savoir, que pour participer, il est inévitable de savoir rouler à vélo et en avoir la maîtrise. En cas de lointaine expérience, il est indispensable de refaire un test sur un vélo classique avant de se lancer dans l'aventure. Un vélo à assistance électrique est plus lourd qu'un vélo classique, avoir la maîtrise de son vélo garantit une meilleure expérience.

Les personnes sélectionnées bénéficieront d'un vélo à assistance électrique, muni d'un cadenas de qualité, et de l'accompagnement de Pro Velo, tout ça gratuitement grâce à la Ville de Tournai (200€ de caution sont demandés en début de test et restitués à la fin si le vélo revient en l'état). Le prêt commence par une formation obligatoire "Ma ville à vélo". Cette dernière expliquera le fonctionnement du vélo et donnera une formation théorique et pratique sur la circulation en ville à vélo.