En rue, on ne notait guère une grande activité et la preuve en était donnée par un nombre important de places de parking libres alors qu’en période ordinaire se garer dans la Cité des Cinq Clochers est plus compliqué à certaines heures de grande affluence.

Ce lundi, entre 8h30 et 10h, la file de clients attendant de pouvoir pénétrer dans la galerie commerciale Les Bastions était relativement raisonnable. Évidemment, le système de rappel des règles de sécurité sanitaires était en place et un grand nombre d’agents de gardiennage veillait au respect de celles-ci en demandant régulièrement aux clients de ne pas rester plus d’une demi-heure dans les commerces, une manière de rappeler que ce n’est pas encore une période de shopping.

Tout s’est déroulé dans le calme et dans la plus grande courtoisie. Certains commerces, comme le magasin CA, avaient même retardé l’ouverture de quelques minutes pour soigner les derniers détails. “J’ai attendu cette réouverture avec impatience car je dois échanger des vêtements. Alors attendre dans la file une demi-heure n’est pas grave “, avance Sylvie qui porte son masque de protection.

D’autres enseignes, comme Action ont vu un nombre assez important faire la file bien avant l’heure d’ouverture. “À 8h30, certains faisaient déjà la file en sachant que le magasin n’ouvrirait quand même pas plus tôt nous glisse un agent de sécurité”.

La semaine dernière, les responsables des Bastions et les autorités communales tournaisiennes s’étaient rencontrés. Suite à cette réunion, il a été décidé qu’un comptage sera assuré à l’entrée et un tiers du parking sera supprimé afin de limiter les lieux à 3.200 personnes.

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois avait déclaré qu’il “comptait sur chacun d’entre nous pour respecter les règles et faire preuve de responsabilité”. En cette fin de matinée, il semble que son souhait ait été exaucé.

C'est probablement aussi une prise de conscience collective certainement face à ce virus qui a causé tant de décès à travers le monde, dont 62 chez nous au cours des dernières 24 heures.