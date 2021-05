Alors que le réseau des bibliothèques communales de Tournai, comme bien d'autres à travers le pays, avait été contrait de fermer ses portes au public suite à la crise sanitaire, seule la bibliothèque de Tournai, située dans les locaux du stade Luc Varenne, fonctionnait en take-away. Concrètement, les lecteurs pouvaient réserver des documents par téléphone ou par mail et venir les retirer sur rendez-vous.Après ce fonctionnement qui a duré plusieurs mois, c'est une nouvelle qui va bien évidemment faire plaisir aux lecteurs qui a été annoncée par la bibliothèque tournaisienne. En effet, terminé le take-away, il sera possible de fouler le sol de la bibliothèque pour choisir directement ses documents.Il faudra cependant toujours prendre rendez-vous à travers un formulaire à retrouv er en ligne via www.tournai.be/rdv-bibliotheque. Les bibliothèques de village restent quant à elles fermées pour le moment.