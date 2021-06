© M.P.



Parmi les sept projets rentrés, la Ville de Tournai et les partenaires ont retenu la borne à selfie. Intitulée 400 cloches, l'installation est une succession de cinq arches ou cinq clochers représentant l'alignement des clochers de la Cathédrale, une illusion d'optique selon l'angle de vue depuis les quais vers la Cathédrale de Tournai. Suspendues à un maillage de câbles en inox, 400 cloches, alignées parfaitement, projettent des reflets de couleurs comme les vitraux d'une cathédrale.

Améliorer l'espace public



En créant cette borne à selfie, l'objectif de l'artiste est multiple: offrir un signe fort, identitaire et intemporel à la Ville de Tournai, valoriser son patrimoine et permettre au plus grand nombre de passants et touristes de vivre une expérience positive partageable et sur les réseaux sociaux. L'œuvre est donc installée au quai Dumon où elle bénéficie d'une perspective sur la Cathédrale et l'Escaut, propice à sa compréhension. Cet élément unique permettra aux visiteurs ou aux Tournaisiens de capturer en un seul cliché le condensé de ce qui construit la ville actuelle, c'est-à-dire, son espace public et son patrimoine remarquable. De nombreuses photos circulent déjà sur les réseaux sociaux et montrent à quel point la population est amatrice d'art et fière de la Ville de Tournai.



"Cette œuvre a pour but de sublimer l'espace public. L'art urbain favorise sans aucun doute, les lieux parfois oubliés et les interactions sociales. La borne à selfie est véritablement une valeur ajoutée pour la Ville de Tournai. Ce projet permet par la même occasion, de soutenir la création, les artistes et de proposer aux citoyens et aux touristes un musée à ciel ouvert", déclare Sylvie, échevine de la Culture.



Cette première édition de Design in Town sera marquée à Tournai par un événement festif en octobre prochain. Une balade urbaine emmènera le public à la découverte des commerces qui ont l'expérience design, des premiers aménagements urbains et des nouveaux espaces de vente temporaire. Une deuxième œuvre, pensée cette fois par le designer Nicolas Destino, en collaboration avec des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai sera installée en plein centre-ville.