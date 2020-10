Comme cela a été le cas à Tournai, la braderie d’Antoing se tiendra bel et bien comme cela est de coutume, le deuxième dimanche d’octobre. Évidemment, crise sanitaire du Covid-19 oblige, l’événement à retrouver ce dimanche de 8 h 30 à 18 h 30 sera quelque peu différent de ce que les visiteurs ont l’habitude de connaître.

En effet, place aux bulles qui sépareront la braderie en trois endroits distincts. La première sera à retrouver au sein de la Grand-Rue, du restaurant chinois jusqu’au carrefour de la rue du Burg, la deuxième rejoindra la place Bara et la rue du Curé et la dernière sera installée au sein de l’avenue de l’Europe.

Des sens de circulation bien spécifiques seront à respecter. "Les gens qui entreront dans la braderie par la rue Édouard Sourdeau seront obligés de descendre la Grand-Rue et de la remonter par l’autre côté. Il n’y a pas de sortie possible par la rue Édouard Sourdeau, détaille le bourgmestre Bernard Bauwens (PS). Pour ceux qui y entrent par la rue du Burg, ils seront orientés vers le château et feront le tour de la place pour redescendre à la rue du Curé."

Pour les gens qui accéderont à la braderie via la rue de la Baille d’Orée, ils seront orientés à descendre vers la rue du Curé. "Les gens qui entreront par cette dernière seront du côté droit de la rue et devront faire le tour de la place pour passer de l’autre côté. Enfin, les personnes qui rentreront par le haut de l’avenue de l’Europe, côté rue Neuve, descendront la rue puis remonteront pour voir les échoppes situées de l’autre côté."

Le jour de l’événement, le port du masque sera obligatoire dans tout Antoing. "Un grand panneau le rappellera à l’entrée de la ville. Concernant les bulles, le personnel communal y gérera les flux. Du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition des visiteurs. Ces derniers devront respecter les distances de sécurité, hors bulles familiales."

On retrouvera une cinquantaine d’exposants lors de la braderie. "Aucun ambulant volant ne sera accepté, avertit par ailleurs Colette Bocage, échevine des Festivités. Nous insistons également sur le fait que les personnes qui achètent de la nourriture ou des boissons à un stand ne pourront les consommer qu’une fois assises. De plus, il sera demandé aux commerçants d’emballer la nourriture que les visiteurs emporteront."

Des animations seront tout de même au programme. On retrouvera en effet une zone forains à la rue de la Pêcherie où il sera également impératif de porter le masque et de respecter les distances de sécurité.

Trois groupes animeront toute la journée, à savoir Coa Conga, Zikadonf et Chtiganza. "Des Marionnettes géantes seront aussi à retrouver à hauteur de l’église à 14 h 30 ainsi que le groupe Patchwork Cover Band sur le podium en face de l’hôtel de ville à 19 h." Un feu d’artifice clôturera cette journée sur le coup de 21 h.

Différents parkings seront disponibles en suffisance. Espérons enfin que l’adage local, qui veut que la braderie d’Antoing connaisse le déluge lorsque celle de Tournai a connu du très bon temps, ne soit pas d’application cette année !