© VANDECAVEYE

Voilà désormais une dizaine d'années, suite à l'arrêt des activités footballistiques, que les terrains et les infrastructures de la J.S. Ramecroix sont laissés à l'abandon. Comme l'explique le conseiller MR Emmanuel Vandecaveye, les anciens vestiaires sont régulièrement squattés par certains individus et des incendies criminels y ont même été perpétrés., assure le conseiller de l'opposition.Une situation qui interpelle les riverains.Une situation qui n'est malheureusement pas nouvelle comme l'assure l'échevine des Travaux, Laurence Barbaix.En effet, il y a un an, le 16 décembre 2016, le conseil communal avait approuvé un budget de 30 000€ pour le désamiantage de la toiture de la buvette avant sa destruction. Pour cette dernière, le collège avait décidé de recourir à la convention de partenariat conclue avec le Val Itma en 2016 et qui a pour objet la formation pratique des élèves de la section conducteur d’engin.L'échevine explique que la Ville s'est arrangée avec l'école pour programmer la destruction des deux bâtiments.Concernant le terrain laissé à l'abandon, le service des Espaces verts viendra faucher et tondre une fois que les bâtiments seront détruits et le site sécurisé afin que les jeunes puissent utiliser les terrains pour pratiquer un sport.Comme conclut Emmanuel Vandecaveye, les gens du village aimeraient une réflexion plus approfondie de l'utilisation de ce site.