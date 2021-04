La caserne Ruquoy à Tournai accueille désormais un escadron de Lanciers Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Menacée il y a quelques années de fermeture, la caserne Ruquoy peut désormais voir l'avenir avec sérénité.



Ce lundi, une cérémonie de remise de flamme à l’escadron d’infanterie motorisée C du 1er/3e Bataillon de Lanciers a été organisée à la caserne Ruquoy afin d'officialiser son installation dans sa nouvelle ville de garnison. Une démarche qui s'est inscrite dans le même élan que l’installation d’une compagnie para-commando à Gavere en novembre dernier visant à implémenter des compagnies opérationnelles dans les provinces du Hainaut, Flandres Occidentale et Orientale.



Cette arrivée à Tournai constitue en quelque sorte un retour aux sources puisque les 1er et 3e Lanciers sont les héritiers des illustres Unités de cavalerie qui sont restées, dans un passé lointain, 60 ans au sein de la cité des Cinq Clochers. En offrant la possibilité d’une carrière à vocation locale, la Composante Terre contribue ainsi au job satisfaction des militaires et participe à l’attractivité de ses métiers auprès des jeunes. Ce premier commandement de l'escadron C à Tournai est ainsi confié au 1er Lieutenant Commandant d'escadron Florian Tola et à Quentin Leloup, adjudant squadron Sergent Major.