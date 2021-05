En 2019, l'ASBL Tour des Sites Organisation et avec le soutien de l'intercommunale IDETA, avaient organisé le vidéo-mapping intitulé Histoire de Clochers sur la place de L'Evêché. Un magnifique spectacle qui avait réuni un large public. Cette année, le célèbre spectacle revient et se tiendra durant tout le mois d'août pour mettre en exergue le patrimoine de Tournai. Les représentations gratuites, auront lieu chaque soir de 22h30 à 23h30 sur la place Paul-Emile Janson pour émerveiller les petits et les grands.