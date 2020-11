Dans le cadre du 20e anniversaire de l’inscription de la cathédrale Notre-Dame au patrimoine de l’Unesco, la Ville de Tournai va prochainement organiser un événement en partenariat avec la Province de Hainaut. Pour l’occasion, la chanteuse Blanche, qui a été révélée par l’émission The Voice Belgique et qui a notamment représenté la Belgique lors de l’édition 2017 de l’Eurovision, a été choisie afin d’assurer un petit concert.



Lors du conseil communal de ce lundi, la conseillère communale de l’opposition PTB se demandait pourquoi la Ville n’avait pas profité de cette occasion pour mettre des jeunes talents locaux à l’honneur.



Pour l’échevine de la Culture Sylvie Liétar, l’importance de l’événement méritait une belle médiatisation offrant une belle publicité au niveau touristique pour la ville. "Nous avons choisi Blanche car elle est connue aussi bien en Wallonie qu’en Flandre. Elle nous permettra d’attirer les jeunes et offrira un événement d’envergure pour Tournai. De plus, malgré sa médiatisation croissante, cette artiste reste encore accessible financièrement pour nous."



La crise sanitaire étant toujours bien présente, l’événement ne pourra cependant pas accueillir de public. Le spectacle sera néanmoins tourné et enregistré le 17 décembre et diffusé le 26 décembre sur les réseaux sociaux et le site internet de la Ville. "La Ville en gardera les droits et, par la suite, pourra permettre à des caneaux plus médiatiques de le diffuser."