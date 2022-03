Avec son nouveau single Tokyo, elle reste fidèle à ses habitudes et surprend par son son unique et décalé. C’est qu’ Elia Rose manie l’autodérision avec brio, en témoigne le clip de Tokyo, la représentant prête à conquérir le Japon qui l’attend à coup de covers de magazines, là où elle est une superstar. Elia Rose prouve que le parti pris pour la musique indépendante et l’autoproduction peut aboutir à un univers feel good et bien pensé. Toujours optimiste et enthousiaste, le monde s’ouvre à elle et elle a bien l’intention d’embrasser les opportunités qu’il lui offre.

Réservations sur: https://www.billetweb.fr/bar-mundial-avec-met-elia-rose1

Pour l'occasion, les organisateurs ont l'envie de mettre les petits plats dans les grands. Et pour cause, un concours sera certainement prévu afin de rencontrer l'artiste Tournaisienne et ainsi partager un moment unique. Le vainqueur aura également le privilège de se faire dédicacer son album.