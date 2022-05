C’est en arrivant dans son enclos à Callenelle, le samedi 30 avril dernier vers 10 h, que Logan Jansens a découvert avec stupéfaction une scène pour le moins traumatisante. Sa chèvre, qu’il a baptisée El Blanco, était visiblement en grande souffrance et baignait dans son sang.

"La blessure semblait très bizarre. On voyait notamment un impact et après avoir trouvé un vétérinaire de garde, il s’est avéré en observant les radios qu’on lui avait tiré dessus au plomb. La colonne vertébrale était touchée et malheureusement, il a été impossible de la sauver. Il a fallu l’euthanasier", explique Logan.