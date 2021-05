La circulation interdite sur la Grand'Place de Tournai tous les dimanches et jours fériés Tournai-Ath-Mouscron Mickael Delfosse Un arrêté de police a été pris par le bourgmestre par mesure de sécurité. © D.R.

Suite au succès rencontré par les terrasses des établissements Horeca le week-end dernier, et dans un souci de sécurité, le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois a pris un arrêté de police qui sera actif dès ce dimanche 16 mai.



Ainsi, à partir de cette date, le stationnement et la circulation des véhicules, excepté les vélos, seront interdits sur la Grand'Place, dans la partie comprise entre le Beffroi et la Halle-aux-Draps chaque dimanche et jour férié de 10h à 22h.



Cette mesure sera active durant toute la période estivale, soit jusqu'au 26 septembre inclus.