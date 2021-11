Le Rallye des 6 Heures de Courtrai c’est ce week-end ! Après l’acte manqué de 2020 pour les raisons que l’on connaît, le rallye reprendra ses droits pour lancer sa 28e édition ces 20 et 21 novembre.

Lundi au CAM, Mesdames les bourgmestres de Mouscron, Brigitte Aubert, et de Courtrai, Ruth Vandenberghe, ont participé à une réunion avec les organisateurs du Rallye qui avaient préparé un exposé afin de garantir une sécurité maximale autour de l’événement. En effet, le parcours passe notamment par la cité hurlue, et certains riverains émettaient des craintes quant aux nuisances sonores et aux dangers que pourrait engendrer le passage de véhicules de course près de chez eux. "Nous nous sommes rendus sur place pour rencontrer les personnes préoccupées", explique Jean-Claude Castelain, président de l’écurie Groeninghe, organisatrice de la course. "Nous leur avons bien expliqué qu’il n’y avait aucun danger à craindre."