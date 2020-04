À Brunehaut, on se prépare du mieux possible aux semaines qui arrivent, synonymes de déconfinement. La commune a notamment rejoint le marché de la zone de secours en commandant 8 200 masques.

"Nous avons toujours été réactifs depuis le début de cette crise sanitaire, souligne Pierre Wacquier, bourgmestre de la commune. Très rapidement, nous avons sensibilisé un maximum de personnes, notamment en postant des messages importants via les réseaux sociaux. Notre cellule de crise s’est également rapidement mise en place afin de prendre et de faire appliquer les mesures adéquates. L’implication a été totale."

Cette réactivité s’est également traduite par une mise à disposition permanente de masques pour les travailleurs de la première ligne. Depuis le début de la crise, la commune en a distribué 3 600 aux infirmières à domicile, 200 aux sages-femmes, 1 100 aux médecins, 1 200 aux kinés, 200 aux dentistes, 750 à la société de transport de malades et près de 9 000 aux homes.

"Cette distribution était primordiale, assure le mayeur. Toutes ces personnes sont régulièrement en contact avec des personnes potentiellement atteintes du Covid-19, nous ne pouvions pas les laisser sans protection."

À côté de cela, la production de masques est toujours en cours. "Nous avons acquis ce qu’il fallait pour cela. Une douzaine de personnes est attelée à la découpe du tissu et nous pouvons compter sur une cinquantaine de bénévoles pour ce qui concerne la confection. Nous pourrons encore en compter plusieurs milliers. Le but est ainsi de pouvoir équiper chacun de nos citoyens d’un masque."

De la sérénité pour la reprise des cours

Le bourgmestre tient également à rassurer les parents en ce qui concerne le retour à l’école.

"C’est tout d’abord une bonne chose car les enfants ont besoin de se resocialiser et de réintégrer l’école, de manière progressive évidemment. À Brunehaut, nous avons la chance de pouvoir compter sur des classes spacieuses et modernes. La distanciation sociale pourra être respectée. De plus, tout sera mis en place pour permettre aux techniciennes de surface de réaliser le nettoyage nécessaire. La reprise se fera dans de bonnes conditions."

Dans un premier temps, le 18 mai, ce sont les élèves de 6e primaire qui reprendront deux jours par semaine. "Ils seront dix élèves par classe. Ensuite, la semaine du 25 mai, cela sera au tour des 1re et 2e primaires, un jour par semaine. Ils seront également répartis de manière à être dix par classe."

Mickaël Delfosse