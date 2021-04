La convention binationale d’assistance mutuelle entre la France et la Belgique signée par le président de la zone de secours de Wallonie picarde Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Cette convention va permettre d'établir des conventions de collaboration entre les services de secours franco-belges. © D.R.

Ce jeudi, Paul-Olivier Delannois, président de la zone de secours de Wallonie picarde et bourgmestre de la Ville de Tournai, a signé la convention binationale d'assistance mutuelle entre la France et la Belgique.



Concrètement, l'objectif de cette convention est de permettre aux zones de secours belge et aux services départementaux d'incendie et de secours français de pouvoir établir des conventions de collaboration pour le risque au quotidien.



"Je suis fier de voir l'aboutissement de cette convention et remercie toutes les personnes impliquées qui ont permis d'aboutir à ce résultat positif, assure Paul-Olivier Delannois. Je remercie également le gouverneur de la Province du Hainaut pour avoir donné l'impulsion dans ce dossier."