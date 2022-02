La zone de police a multiplié les interventions en 2021, malgré le contexte sanitaire particulier. 2599 faits judiciaires ont été traités par celle-ci, contre 2495 en 2020 et 2398 en 2019. "L’année 2020 est particulière", a indiqué Frédéric Pettiaux, le commissaire de la zone. "Le Covid et les confinements ont modifié beaucoup de choses. L’année 2020 n’est pas vraiment un bon point de comparaison."

Les chiffres présentés ne sont pas des objectifs à atteindre, "mais un constat de ce que nous faisons sur le terrain". "On ne s’en rend pas toujours compte, mais les policiers sont soumis à une grosse charge administrative, avec de plus en plus de missions qui leur sont confiées par le fédéral."