La crise sanitaire n’a pas été facile à vivre pour les élèves de Wallonie picarde. Les cours à la fois en présentiel et distanciel ont perturbé le rythme de travail des étudiants provoquant de nombreux décrochages scolaires. Les centres PMS ont donc multiplié leurs actions afin de permettre à ces élèves en difficulté de se remettre dans les bons rails. De nombreux outils ont été mis en place pour les aider.

Depuis mars dernier, le centre PMS provincial d’Ath multiplie ses actions pour permettre aux élèves de bien se remettre au travail. "Nous avons engagé un psychologue à mi-temps pour permettre aux élèves de parler librement de leur ressenti en cette période particulière", confie la directrice du centre PMS provincial d’Ath. "Nous avons d’ailleurs prolongé ses activités jusqu’à la fin décembre. L’hybridation entre cours en présentiel et en distanciel a provoqué de nombreux décrochages scolaires. Nous avons donc pris en charge ces élèves décrochés, dès la fin de l’année scolaire précédente, et assurons un suivi depuis la rentrée. Tout se fait en collaboration avec les parents et les enfants."

Toute une série d’outils ont été mis en place pour tenter de rattraper le retard engrangé au fil des mois. "Le retard est très difficile à rattraper", indique la directrice du centre PMS provincial d’Ath. "Nous essayons donc de donner quelques conseils aux élèves pour qu’ils puissent améliorer leur méthode de travail. Trois outils sont mis en place : le premier permet d’améliorer leur méthode de travail, le second leur permet de mieux planifier leur travail et le dernier permet, quant à lui, d’identifier les difficultés d’apprentissage. Le but étant de leur permettre de retrouver un bon rythme scolaire le plus vite possible."

Le travail des équipes éducatives porte ses fruits. "Le travail des équipes éducatives a permis à certains élèves de se réorienter dans des cursus qui leur conviennent davantage après s’être rendus compte que leur option ne leur plaisait pas. Les équipes sont très collaboratives et maintiennent un suivi après ces réorientations", conclut la directrice du centre PMS provincial d’Ath.