La Croix-Rouge propose l'activité ressources qui regroupe dans un premier temps la vestiboutique. Cette dernière permet de faire des dons vestimentaires, des dons de livres mais également d'acheter des articles de seconde main. Les bénévoles ont également mis à la disposition des citoyens du matériel médical pour les personnes n'ayant pas la possibilité de se procurer de l'équipement neuf. Un service essentiel est aussi disponible à Frasnes, c'est l'épicerie sociale qui permet aux bénéficiaires venant des quatre coins du Pays des Collines de se munir de produits de première nécessité. La Croix-Rouge ne s'arrête pas là. Elle organise régulièrement des collectes de sang, des formations de secourisme ou encore des visites dans les maisons de repos.



Les bénévoles présents au sein de l'association sont des personnes passionnées et humaines. Ces derniers n'hésitent pas à donner leur maximum. "Il faut être conscient que lorsqu'on s'engage comme bénévole, c'est pour donner de son temps", signale Fernand Poche, bénévole. Effectivement, chaque membre se rend disponible et peut consacrer deux jours entiers à la Croix-Rouge. Pour la plupart des bénévoles de la région, le bénévolat est "une leçon de vie". En effet, chacun d'entre eux rencontre quotidiennement des personnes fragilisées et qui se trouvent dans le besoin. Ces rencontres permettent d'échanger, de parler de leurs difficultés et de constater que vivre au sein de notre société n'est pas toujours évident. Bien que travailler pour une association comme la Croix-Rouge soit enrichissant, il est parfois compliqué de s'engager pour une telle cause. D'après Fernand Poche, les bénévoles sont en pénurie. Cela peut s'expliquer par le fait que les jeunes n'ont pas toujours le temps de s'investir mais aussi par le fait que la fonction peut parfois être difficile (travail physique, porter des charges lourdes).



Les conséquences de la COVID-19



Le coronavirus a bien entendu eu un impact sur l'association du Pays des Collines. Rien qu'au mois de mars, l'établissement a pu enregistrer dix-huit nouvelles inscriptions à l'épicerie sociale. La Croix-Rouge a également du fermer ses services non essentiels comme la vestiboutique pendant plus de trois mois. Suite aux nouvelles règles, les bénévoles ont dû s'adapter afin d'accueillir à nouveau les citoyens. "Toutes les mesures nécessaires ont été appliquées", ajoute Fernand Poche. Il est obligatoire de respecter la distanciation sociale, le port du masque, de gants mais également un nombre limité de personnes dans la boutique de seconde main.



Cependant, pour le président de la Croix-Rouge des Collines, Jean Mouton, le syndrome de la cabane est encore très présent, des personnes ne veulent pas encore sortir et cela se ressent. Les bénévoles sont conscients que certaines personnes n'osent pas franchir les portes de la Croix-Rouge, de peur d'être jugées et cette idée s'est accentuée avec la crise sanitaire. Pour l'équipe, il est primordial que les citoyens dans le besoin fassent un pas vers eux. Il n'y a pas de jugement que de l'humanité au sein de La Croix-Rouge.



La Croix-Rouge rappelle encore quelques dates importantes en ce qui concerne le don de sang. Rendez-vous ainsi le 7 janvier à Ellezelles, le 14 et le 15 janvier à Frasnes, le 19 janvier à Frasnes ainsi qu'à Flobecq. Plus d'information auprès de Jean Mouton, contactez le 0475.446.940.