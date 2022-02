La CSC Services publics a réagi suite à l’évaluation de mi-mandat effectuée par la présidente du CPAS de Tournai, Lætitia Liénard. En langage scolaire, le syndicat donne un très mauvais bulletin. "La présidente se félicite des résultats de sa politique. La CSC relève pourtant d’importants manquements en matière de concertation syndicale, de maintien de l’emploi et de bien-être du personnel", relève le syndicat.

Selon la CSC, la concertation serait quasi inexistante au sein de l’institution. "On a trop des doigts d’une main pour comptabiliser le nombre de réunions de concertation et de négociation réalisées depuis trois ans alors que les dossiers à traiter ne manquent pas. Conséquence : plusieurs dossiers traînent et peuvent, parfois, avoir des conséquences financières lourdes."