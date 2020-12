La Défense en soutien à l'Orée du Bois à Comines-Warneton et à la Seigneurie du Val à Mouscron Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les équipes seront renforcées à Comines du 3 au 10 décembre et du 5 au 12 décembre à Mouscron. © BELGA

La Défense poursuit son appui à la nation. En effet, ce jeudi, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder a répondu positivement à deux nouvelles sollicitations.



Ainsi, du 3 au 10 décembre au sein de la maison de repos de l'Orée du Bois dans la commune de Comines-Warneton, un ambulancier renforcera l'équipe du matin et un aide logistique soutiendra l'équipe du soir. Une évaluation sera menée à la fin de la semaine concernant une éventuelle prolongation.



Du côté de Mouscron, c'est une équipe de quatre ambulanciers et de deux assistants qui viendra en aide au personnel de la maison de repos la Seigneurie du Val, du 5 au 12 décembre.



"Comme partout ailleurs dans notre pays, la Défense continue de se mobiliser et de réagir aux sollicitations des provinces afin de soutenir la lutte contre la Covid-19, signale la ministre. L'engagement au profit de la population est l'expression des valeurs de solidarité qui animent tous les militaires."