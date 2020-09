Après concertation avec les forains, les autorités communales ont décidé de maintenir l’organisation de la foire du 5 au 27 septembre en tenant compte de la crise sanitaire. Une entrée et sortie uniques seront installées côté parking de la maison de la culture. Deux sens de circulation sont prévus, en fonction des entrées et sorties. Le site pourra accueillir 400 personnes au maximum en même temps et le port du masque sera obligatoire pour les plus de 12 ans.

Le champ de foire sera totalement fermé au moyen de barrières Heras. Il sera ouvert les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 1 h. Les autres jours, les attractions fonctionneront de 15 h à 00 h.

Pas moins de 47 attractions seront accessibles dont, pour les amateurs de sensations fortes, Le Techno Power, disponible pour la première fois à Tournai.

Rendez-vous donc sur le parking de l’esplanade du Conseil de l’Europe du 5 au 27 septembre. Les forains vous attendent.

G.Dx