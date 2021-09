Anne-Sophie Bétermiez, 48 ans, citoyenne de Béclers, est décédée ce lundi. Sa disparition suscite énormément d’émotion parmi les membres de la fondation Moulin de Thimougies, association au sein de laquelle elle s’investissait avec la gentillesse et la générosité qu’on lui connaissait. Son mari, Vincent Demeyer, est le meunier du moulin. Très logiquement, en accord avec la ville de Tournai, l’inauguration protocolaire du jeudi 9 septembre et le week-end inaugural du 11 et 12 septembre sont annulés et reportés.

Anne-Sophie Bétermiez était aussi enseignante au sein de l’école primaire à l’école Saint-Jospeh de Tournai, où sa brutale disparition a aussi causé énormément de peine. Elle a effectué quasiment toute sa carrière au sein de cette école, depuis quelque 25 ans. "Nous pensons bien sûr à la douleur de sa famille. C’est une immense perte pour notre école, Mme Anne-Sophie était une collègue exceptionnelle", témoigne la directrice, Sophie Wilfart. Depuis de longues années, l’enseignante était titulaire de la classe de première primaire. "Elle a appris à de très nombreux enfants à lire et à écrire, avec énormément de bienveillance. Sa disparition laisse un grand vide au sein de notre école."

Les témoignages de ceux qui l’ont côtoyée sont très nombreux et chaleureux depuis lundi; de la part de ceux qui ont eu Mme Anne-Sophie comme enseignante, de ceux qui ont eu la chance de l’avoir comme maître de stage... À son époux, à ses enfants, et à tous ses proches, notre journal adresse ses très sincères condoléances.