Sur les 2 866 véhicules contrôlés, 62 étaient en infraction. Certains se sont d'ailleurs très négativement illustrés...



"Nos services déplorent l'attitude de certains automobilistes, confirme la zone de police du Tournaisis. En zone 50, des conducteurs ont été photographiés à 102 km/h à La Glanerie et à 94 km/h à Vaulx." En outre, en zone 70, un automobiliste a été flashé à 104 km/h à Tournai.



Des comportements totalement irresponsables.

Comme elle le fait régulièrement, la zone de police du Tournaisis, qui couvre les communes d'Antoing, de Brunehaut, de Rumes et de Tournai, a dévoilé les chiffres relatifs aux contrôles de vitesse réalisés précédemment.Deux contrôles de ce type ont ainsi été menés la semaine passée, les mardi 15 et jeudi 17 septembre. La vitesse a ainsi été contrôlée à la rue Michel Holyman (Vaulx), la chaussée Montgomery (La Glanerie), rue de Florent (Taintignies), rue de Tournai (Hollain), la chaussée de Lille (Orcq) et la chaussée de Bruxelles (Tournai).