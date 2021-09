Une école de musique unique en son genre ouvrira prochainement ses portes sur la place Saint-Pierre de Tournai. La Groove School sera, en effet, inaugurée le samedi 09 octobre prochain en compagnie de toute l’équipe éducative. Les cours, qui commenceront le 18 octobre, seront essentiellement basés sur de la transmission orale permettant d’allier l’aspect théorique à celui pratique. A dix jours de l’inauguration, les travaux battent leur plein. Michel Castillano, fondateur et professeur de l’école, en dit plus sur son futur établissement.

L’apprentissage de nombreux instruments sera possible au sein de la Groove School. "Les cours pourront accueillir les amateurs de musique âgés de 7 à 107 ans", indique Michel Castillano, fondateur de l’école. "Pour les enfants et les adultes, des cours de basse, de guitare électrique et acoustique, de ukulélé, de chant, de composition, d’écriture, de musique électronique, de DJing, de rythme et de communication digitale seront dispensés. Des pratiques collectives seront également au programme. Une approche légèrement différente sera dédiée aux personnes âgées."

Les cours débuteront le lundi 18 octobre par petits groupes, facilitant ainsi l’apprentissage par transmission orale. "Nous avons déjà reçu de nombreuses demandes d’inscription", confie Michel Castillano. "Nous pourront accueillir un total de 130 à 150 élèves tout au long de l’année. Les cours seront donnés par petits groupes au sein d’une salle de cours, spécialement conçue pour la musique, dont l’acoustique contrôlée sera équivalente à celle d’un studio d’enregistrement. Nous privilégierons les cours par transmission orale qui permettront un apprentissage plus amusant intégrant la théorie à la pratique. Les cours de solfège ne seront donc pas nécessaires."

L’amusement sera d’ailleurs le leitmotiv de la Groove School de Tournai. "Lors de leur recrutement, les professeurs ont pu choisir les cours qu’ils allaient enseigner afin qu’ils puissent choisir ceux dans lesquels ils pourraient s’éclater le plus", poursuit Michel Castillano. "Notre école est assez unique de part l’accent mis sur le plaisir et la transmission orale par petits groupes. Les élèves pourront également définir les choix musicaux sur lesquels ils veulent travailler. Seuls les enfants auront des cours prédéfinis de manière à ouvrir leurs horizons musicaux."

Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire aux cours de la Groove School. Les cours s’étaleront jusque juin afin d’arriver à un total de 32 séances. Pour s’inscrire, il faut absolument être en possession de son propre instrument de musique. "Nous n’avons, pour le moment, pas d’instrument disponible à l’essai", confirme Michel Castillano. "Nous essayerons d’en avoir à l’avenir." Les inscriptions peuvent se faire par mail à l’adresse : contact@grooveschool.be ou par téléphone au 0498/19.32.98.