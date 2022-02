Pour les amoureux du folklore, le mois de janvier a été marqué par le report du Carnaval de Tournai qui devait avoir lieu les 25, 26 et 27 mars prochains. A la suite de l’incertitude quant à l’évolution de la situation sanitaire et en l’absence de protocoles concernant les événements de masse sans possibilité de barriérage, l'ASBL et la Ville de Tournai ont donc décidé de remettre les célèbres festivités au mois de septembre.

"Nous sommes convaincus qu’il est préférable de postposer celui-ci à une date ultérieure pour la sécurité de tous". Aujourd'hui, l'ASBL Carnaval de Tournai garde la tête haute même si moralement et financièrement, cela reste complexe. "Les deux années précédentes, nous avions reçu des subsides afin d'aider l'ASBL". Effectivement, en 2021, cette dernière avait bénéficié d’un subside complémentaire qui lui avait permis de maintenir ses activités. "En ce qui concerne l'année 2022, nous attendons toujours une réponse de la Ville", indique Juliette Saey, responsable de l'ASBL.

Optimisme et confiance



Malgré ce report, de nombreux Tournaisiens attendent avec impatience de pouvoir célébrer l'événement tout comme la responsable et les bénévoles qui se montrent optimistes. "Je suis assez confiante et j'espère que les événements d'une grande ampleur pourront reprendre. Nous n'avons pas le choix de rester positifs, cela permet d'avancer", poursuit Juliette Saey. Bien entendu, cela reste difficile psychologiquement, et même financièrement. Effectivement, l'ASBL doit se protéger et ne pas prendre des gros risques financiers. Il faut aujourd'hui, marché sur des oeufs"

Déjà reporté les années précédentes le Carnaval de Tournai restera-t-il dans les moeurs ? Pour la responsable de l'ASBL, cet événement est loin de tirer sa révérence. "Pour ma part, l'ampleur pour le Carnaval sera la même. Il n'y aura pas moins d'engouement ou moins de motivation venant de la population. Le jour où, nous pourrons refaire l'événement, il redeviendra ce qu'il a été. Peut-être que des confréries n'existeront plus, à ce stade, je ne peux le dire. Toutefois, j'ose espérer que la magie du Carnaval de Tournai perdurera", conclut Juliette Saey.