En 1972, Raphaël Dhaenens souhaite créer un espace pour les jeunes après s'être rendu compte qu'il en manquait pas mal dans la région. C'est donc ainsi que la Maison de Jeunes Masure 14 s'est tout d'abord installée à la rue Dorez avant de prendre ses véritables quartiers à la rue As Pois. Peu à peu, ce lieu de rencontres commence à se développer en lançant des activités et ateliers créatifs ainsi que des concerts. Vous n'êtes d'ailleurs pas sans savoir que le chanteur Renaud y a poussé la chansonnette. Dans les années 80, la Maison de Jeunes fait face à des difficultés financières mais grâce à l'investissement des bénévoles, ce lieu emblématique pour les jeunes pourra perdurer. Dans la même année, Masure 14 lance un magasin de seconde main, la Cancanière qui est toujours active aujourd'hui. ", précise le coordinateur Johakim Chajia.

En 2022, Masure 14 reste plus que jamais dynamique et axe son travail sur divers points notamment sur la question de la citoyenneté. Grâce à des conseils de participation ou des conseils d'administration, les jeunes peuvent faire entendre leurs voix et partager leurs souhaits afin de continuer à développer l'établissement mais aussi la société. Récemment, les membres de la Maison de Jeunes ont imaginé une émission "Demain, c’est pas si loin", en collaboration avec la chaîne locale Notélé. L'idée est de laisser les jeunes prendre position sur des sujets d’actualité et d’apporter un regard afin d'améliorer le futur.

Dans ses murs, Masure 14, laisse une place primordiale à la musique. Des ateliers batterie, guitare ou encore la Cimenterie permettent de laisser les jeunes s'exprimer à travers leurs textes ou leurs compositions. Enfin munie d'une salle de concert des plus intimistes, la Maison de Jeunes organise une fois par mois l'événement B4U, où de nombreux talents tournaisiens sont mis en avant. "Dès le mois de septembre, on permettra aux artistes de louer la salle afin qu'ils créent leur propre événement", poursuit Johakim Chajia.

© D.R.

A l'occasion de ses 50 ans, Masure 14 souhaite mettre les plats dans les grands le 25 juin. Dès 9h, un vide dressing et vide grenier seront organisés avant de laisser place à un apéro et à un repas. Les jeunes se mettront dans la peau d'un guide en faisant visiter leur lieu préféré. Une opportunité de revoir par ailleurs des images d'archive, en partenariat avec Notélé. Une oeuvre d'art baptisé "Le Monstre d'accueil", prendra également place au sein de l'infrastructure. Ainsi, si vous avez un lien avec la Maison de Jeunes, n'hésitez pas à ramener vos souvenirs ou objets pour en faire une installation artistique unique ! La musique sera aussi au rendez-vous avec de nombreux concerts, un programme riche s'annonce tout au long de la journée.

En ayant une équipe d'animateurs motivés et des jeunes impliqués, la Maison de Jeunes Masure 14 a déjà énormément de projets pour les années à venir. Franchir les portes d'une Maison de Jeunes, laisse sans aucun doute des traces dans chacun de nous. Critiqués par certains, ces lieux de rencontres nous font pourtant grandir, nous sensibilisent et nous font comprendre certains enjeux de la vie. Franchir les portes de Masure 14, c'est comme pousser les portes de sa 2e maison ...