Créée en février 2018, la Maison de l’habitat est un service communal dédié à la question du logement. Elle réunit ainsi au sein de la rue des Corriers plusieurs acteurs concernés afin de développer toutes initiatives utiles en matière de logement au sein de la cité des Cinq Clochers.

"Un accueil général d’information et d’orientation pour tous est proposé depuis le début ainsi que des permanences s’adressant principalement à des personnes en recherche de logements à louer ou déjà locataires" , signale Coralie Ladavid (Ecolo), échevine en charge du Logement.

Ce service est ainsi de plus en plus connu. La Maison de l’habitat a déjà pu aider plus de 1 000 personnes différentes et compte plus de 500 visites hors permanence. Et pour répondre toujours un peu plus aux besoins de publics divers, une nouvelle offre de services va voir le jour cette année.

En premier lieu, la Maison de l’habitat développe son offre de services pour les propriétaires bailleurs. "Deux types d’actions vont être mis en place pour ces derniers" , dévoile Yasmina Thiry, coordinatrice de la Maison de l’habitat.

Des permanences seront tenues par le guichet énergie de la Région wallonne et l’agence immobilière sociale Tournai Logement au sein de la Maison de l’habitat chaque 2e jeudi du mois pour répondre à leurs questions.

Dès le lundi 30 mars prochain débutera un programme d’ateliers thématiques toujours à destination des propriétaires bailleurs. "Le premier atelier aura pour thème le bail de résidence principal car c’est la base." Jusqu’au 16 décembre, huit ateliers seront au programme.

Six ateliers pédagogiques interactifs autour du logement se tiendront encore à partir du 1er avril. Ces derniers permettront au public de recueillir de multiples informations, de façon concrète et de faire connaissance avec des services ressources.

Le premier atelier aura comme animateurs le Logis tournaisien, l’agence immobilière sociale, le service logements du CPAS, le collectif Droit au logement pour tous et, forcément, la Maison de l’habitat. Il aura pour thème la recherche de biens à louer.

Des conférences seront enfin organisées dès ce mercredi 18 mars par le Service transition énergétique de la Ville et le guichet énergie de la Région wallonne.

"Elles se tiendront aussi à la Maison de l’habitat et, selon les thèmes, s’adresseront aux locataires et/ou aux propriétaires, explique Caroline Mitri (Ecolo), échevine de la Transition énergétique. Elles débuteront à 18 h pour une durée de +/- une heure. La première aura pour thème les primes habitations."

L’ensemble de ces actions sont entièrement gratuites. Il est cependant indispensable de s'inscrire sur place ou par téléphone au 069.332.451.

Les ateliers thématiques (14h-16h):

Lundi 30 mars: le bail de résidence principale avec pour intervenants le SPW Logement et le SPF Finances Documentation patrimoniale.

Lundi 27 avril: la colocation avec pour intervenants le SPW Logement et la Ville.

Lundi 25 mai: les kots et le projet Un Toit Deux Ages avec pour intervenants le SPW Logement, la Ville et Un Toit Deux Ages.

Lundi 29 juin: la succession et la vente d'immeubles occupés avec pour intervenant la Maison du Notariat/Fédération des notaires.be.

Lundi 7 septembre: les logements inoccupés (réglementation, aides et mise en gestion) avec pour intervenants la Ville et l'Agence Immobilière Sociale (AIS).

Lundi 26 octobre: les normes de salubrité avec pour intervenants le SPW Logement et la Ville.

Lundi 30 novembre: le permis d'urbanisme et le permis de location avec pour intervenant la Ville.

Mercredi 16 décembre: les primes habitation avec pour intervenant le Guichet Énergie de la Région wallonne.

Les ateliers pédagogiques interactifs:

Mercredi 1er avril: portes ouvertes sur la recherche avec pour animateurs le Logis Tournaisien, l'AIS, CPAS Service logements, Collectif Droit au Logement pour tous (DAL) et la Maison de l'Habitat.

Mercredi 29 avril: le système d'attribution d'un logement social avec pour animateurs le Logis Tournaisien et le DAL.

Mercredi 6 mai: les bons réflexes pour bien se loger: de la visite à l'état des lieux d'entrée avec pour animateurs l'AIS et le DAL.

Mardi 19 mai: plusieurs clés pour de bons rapports avec votre propriétaire, votre locataire, vos voisins avec pour animateurs le Service de médiation de proximité de la Ville et le DAL.

Vendredi 5 juin: des gestes éclairés pour économiser, ça c'est la clé. À partir d'aujourd'hui je me mets en mode économie d'énergie avec pour animateurs le Logis Tournaisien et l'AIS.

Vendredi 19 juin: comprendre, maîtriser et assumer les coûts de l'énergie avec pour animateurs le Service Énergie du CPAS et le Guichet Énergie de la Région wallonne. Les conférences Transition énergétique de la Ville (18h) avec le Guichet Énergie de la Région wallonne: