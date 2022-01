Vendredi matin, Sébastien Leroy s’attendait à récupérer une maison telle qu’elle peut être lorsqu’elle a été mal entretenue pendant plusieurs années. "J’avais beau craindre le pire, je n’ai jamais imaginé un désastre pareil", nous dit-il en montrant les photos prises lors de l’évacuation des déchets laissés dans toutes les pièces de l’habitation de la Grand-route, à Gaurain-Ramecroix, après le départ des locataires.

Les clichés sont à peine croyables. C’est comme si un camion d’immondices était passé par là et avait vidé dans chaque pièce l’entièreté de sa benne à ordures ménagères. Et encore: dans ce cas, il n’y aurait pas eu cette odeur épouvantable. "Une odeur si forte qu’on redoutait de retrouver un cadavre sous les déchets. Et à mesure qu’on évacuait tout à l’aide d’une pelleteuse, l’odeur devenait de plus en plus forte et des rats sortaient de partout".