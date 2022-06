Quand les grands esprits se rencontrent… c’est un peu le résumé de la genèse de ce projet de La Matériauthèque qui verra tout prochainement le jour au 57 quai Donat Casterman.

"C’est une idée que j’avais déjà en tête depuis un bon moment et qui s’est renforcée lorsque j’ai fait des travaux de rénovation chez moi et que je me suis rendu compte de la quantité de déchets et du gaspillage de matériaux que cela entraînait, explique Mathias Lefebvre. Et puis, j’ai eu l’occasion de rencontrer David Squire, le responsable de La Ressourcerie Le Carré, qui avait lui aussi cette envie de développer un projet de récupération de matériaux de construction et de vente à bas prix."