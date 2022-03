Malgré un contexte difficile, Ludivine Dedonder a su insuffler un souffle nouveau à la Défense depuis qu’elle dirige le département. Cela, tout en restant proche de la population. Nous l’avons croisée dans sa ville natale, à Tournai…

Depuis près d’un an et demi qu’elle est entrée en fonction, Ludivine Dedonder n’a pas été épargnée par les événements qui impliquent le département dont elle a la charge au sein du gouvernement fédéral, à savoir la Défense. Ce n’est pas spécifiquement pour discuter de sujets qui font déjà quotidiennement - et très largement - la Une de la presse nationale et internationale que nous avons souhaité rencontrer notre ministre tournaisienne.

Notre propos consistait plutôt à savoir comment elle arrive à gérer ses différentes missions, sachant que celles-ci lui laissent bien peu de temps pour s’impliquer dans la vie associative locale comme elle avait coutume de le faire.