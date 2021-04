La ministre Morreale en visite au centre majeur de vaccination tournaisien Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DELFOSSE

La ministre de la Santé est venue à la rencontre des personnes qui permettent au centre de fonctionner de manière optimale.



Ce vendredi, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) était en visite au sein du centre majeur de vaccination tournaisien basé au sein du Hall des Sports. "En Wallonie, quarante centres de vaccination ont été mis en activité dont neuf centres majeurs comme ici à Tournai, explique la ministre. Une dynamique incroyable s'est ainsi mise en place et on peut dire que le centre majeur tournaisien fonctionne excessivement bien ! En règle générale, ces centres ont demandé une mobilisation, un investissement et un travail de personnes qui n'avaient absolument pas l'habitude de travailler ensemble. Tout a dû être construit depuis le début et tout le monde s'est adapté de manière incroyable."



Longtemps pointé du doigt pour sa gestion de la vaccination, le pays semble s'être ressaisi à en croire la ministre. "La Wallonie, et donc la Belgique, se trouve dans le top 6 européen au niveau de la vaccination. Nous avons aujourd'hui atteint un taux de 27% de personnes vaccinées en Wallonie avec tout le volet centre résidentiel, son personnel, les professionnels de la santé et, depuis l'ouverture des centres de vaccination le 15 mars, les personnes principalement plus âgées. Les personnes âgées en dessous de 65 ans présentant des pathologies particulières peuvent également maintenant avoir accès à la vaccination."