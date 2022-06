Les directrices et directeurs de l’enseignement libre fondamental de Tournai avaient décidé de corriger au sein de leur établissement les épreuves externes certificatives pour l’octroi des CEB. Et non pas en chaînes de correction, dans le hall sportif de Kain, à l’invitation de l’inspecteur. Cette manière de procéder imposée par le contexte de la crise Covid avait donné satisfaction ces dernières années. C’était par ailleurs une manière de rappeler à la ministre toute une série de problèmes auxquels sont confrontées les écoles : manque d’effectifs pour encadrer les élèves, envois tardifs de circulaires ministérielles, absence de communication, voire mutisme de l’administration face à certaines demandes, etc.