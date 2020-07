Le confinement imposé dans le cadre de la crise sanitaire aura eu pour effet d’accélérer un projet ambitieux de la maison de jeunes d’Antoing. "Au début de l’année scolaire, nous avons eu l’idée de nous rendre dans les différents villages de l’entité pour aller à la rencontre des jeunes. La période du confinement nous a en effet permis d’avancer plus vite", explique Louis, animateur au sein de la maison de jeunes.

Ainsi, durant toute la période estivale, la MJ mobile, une caravane aux couleurs de la maison de jeunes, s’arrête une fois par semaine au sein des différents villages de l’entité, Maubray, Péronnes, Fontenoy, Bruyelle et Calonne. "Le but est donc bien d’aller à la rencontre des jeunes de l’entité et de leur faire connaître la maison de jeunes. C’est un concept inédit dans la région."

Des activités sont systématiquement prévues à chaque fois comme, notamment, le jeu du mölkky, des jeux de société, activité de pétanque, etc. Elles se tiennent dehors, si le temps le permet, mais également à l’intérieur. La caravane peut en effet accueillir huit à dix personnes afin que la distanciation sociale soit respectée !

Plus d’infos sur la page Facebook Maison de jeunes d’Antoing.