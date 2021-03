Jeannine est heureuse d'avoir pu bénéficier de la musicothérapie. © DELFOSSE

Voilà maintenant à peu près un an que la musicothérapie a fait son entrée au sein du Centre Hospitalier de Wallonie picarde. L'objectif est ainsi d'améliorer le confort du patient dans un moment de douleur aiguë ou chronique. Au sein de l'hôpital, on travaille ainsi avec une application élaborée par des musicothérapeuthes, Music Care.Cette dernière est utilisée au sein de plusieurs services comme le bloc opératoire et la salle de réveil, le bloc d'accouchement et la procréation médicalement assistée, la pédiatrie, la cardiologie interventionnelle et dans le service d'imagerie médicale avec tout le service de sénologie et de la clinique du sein mais également en résonance magnétique. Le dernier service à avoir adopté la musicothérapie est ainsi celui de l'oncologie., signale Isabelle Dupuis, infirmière au CHwapi et responsable de ce projet.Concrètement, lors d'un examen ou d'une intervention chirurgicale, il est demandé au patient s'il souhaite écouter de la musique.Avec Music Care, 37 répertoires musicaux différents sont proposés au patient. Ce dernier peut alors choisir le style qui l'attire, allant du classique au jazz, en passant par le rock ou encore d'autres musiques du monde comme le reggae, le folk ou encore la musique celtique notamment., signale Isabelle Dupuis.Du côté du CHwapi, les équipes travaillent régulièrement avec la séquence en U.Le CHwapi est également prescripteur de Music Care.Jeannine, une patiente, a pu tester la musicothérapie alors qu'elle a dû subir une biopsie mammaire., nous explique-t-elle.Une autre patiente, Nicole, a quant à elle testé pour la première fois la musicothérapie ce mardi à l'occasion de la même intervention.La musique ne coupe enfin pas la relation entre le soignant et le patient., conclut le Dr Marie-Anne Labaisse.