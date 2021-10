Après une édition 2020 qui s'est déroulée en mode confiné, la 9e opération "Viva For Life" revient cette année à Tournai du 17 au 23 décembre. Lors de l'édition 2019, qui avait déjà eu lieu dans la cité des Cinq clochers, les Tournaisiens s'étaient massivement mobilisés pour récolter un maximum d'argent pour lutter contre la pauvreté infantile. L'urgence reste encore de mise puisqu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, un enfant sur quatre vit encore dans la pauvreté. En huit années d'actions diverses, plus de 32 millions d'euros de dons ont été récoltés par Viva For Life au profit de la petite enfance en difficulté financière. Pas moins de 750 projets d'associations actives sur le terrain ont ainsi été soutenus par le Fonds Viva For Life.

Cette année encore, les Tournaisiens vont relever à nouveau le défi. Du 17 au 23 décembre, Tournai donnera le ton d'un marathon solidaire de 144 heures. Le but est qu'à la fin de ces 6 jours, le compte de l'opération explose à nouveau. La mobilisation des citoyens de Tournai-ville et de ses 29 villages est la clé de la réussite de cette 9e édition. "J'ai constaté ce magnifique élan de générosité en 2019 et je suis certain que 2021 révèlera à nouveau l'engouement des Tournaisiens pour lutter contre la pauvreté des enfants", commente Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai. À ce sujet, parmi les personnes mobilisées, on compte de nombreux agents de l'administration communale et du CPAS de Tournai. Plusieurs défis ont été mis en place au sein de ces deux structures afin de récolter un maximum de dons.

Les Tournaisiens mais aussi les citoyens de Wallonie, de Flandres, de Bruxelles et même de France pourront assister du 17 au 23 décembre à un show exceptionnel sur la Grand-place et profiter par la même occasion du marché de Noël. Cette année, le Cube de verre de VFL comportera deux niveaux. Pendant six jours et six nuits, Sara De Paduwa, Marco Leulier et Ophélie Fontana s'enfermeront dans le studio de verre, sans manger de nourriture solide. Ils se relaieront 24h/24h pour animer l'opération. Pour la première fois, ce studio sera en communication directe avec la scène. Les animateurs auront ainsi une vue permanente sur la Grand-place de Tournai et ses différents chalets dont celui des organisateurs de défis. Pour entrer dans ce studio, il y aura une entrée unique, un sas par lequel passeront tous les invités. A l'étage, un espace de repos et une kitchenette ont été prévus pour les animateurs. De nombreux artistes, belges et français, viendront soutenir les trois animateurs et offriront un moment musical unique sur la scène jouxtant le studio. Parmi les premiers noms annoncés, citons "Polo & Pan" et "Lost Frequencies". Du 17 au 23 décembre, les dons peuvent être effetués en ligne sur le site (www.vivaforlife.be), via le call center (0800/30007) ou par SMS (4001).