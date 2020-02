Ce samedi, la société Péronnes Invest a organisé une visite du chantier de l’éco-resort Your Nature, en construction dans le domaine du Bois de Péronnes, en compagnie des ministres Willy Borsus et Jean-Luc Crucke. L’occasion de découvrir l’état d’avancement de la phase 1 qui devrait être terminée d’ici la fin d’année.

On y retrouve ainsi pour le moment 125 des 188 hébergements prévus. "L’aménagement intérieur et les finitions de ces hébergements sont en cours, détaille Antoine Vanneste, directeur général de Péronnes Invest. La totalité des hébergements sera installée sur site pour le mois de juin prochain au plus tard." Six styles d’hébergements sont proposés. "Le but est de donner un coup de cœur aux visiteurs."

Les bâtiments récréatifs sortent également de terre. Les restaurants, au même titre que l’atelier où l’on retrouvera notamment une épicerie, sortent de terre. La piscine, qui accueillera tant bassins intérieurs qu’extérieurs, sera terminée pour le mois de juillet. Notons que les écoliers de la commune d’Antoing pourront y avoir accès.

Les activités sur site ne manqueront pas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tous les goûts ! Ski nautique, planche à voile, paddle, pêche, etc.

Les amateurs des activités nautiques seront servis. Idem pour ceux qui préfèrent rester les pieds sur terre avec du tir à l’arc, du vélo, du golf, des parcours courses à pied et accrobranche… Planeur et montgolfière seront également disponibles pour les fans d’activités aériennes.

Le financement de la phase 2 est quant à lui en cours de finalisation. "Il s’agit de la construction de 49 hébergements supplémentaires dans la continuité et le respect du permis octroyé."

Pour la suite, Your Nature compte encore s’étendre avec la construction de nouveaux logements avec deux à trois nouveaux modèles supplémentaires.

Au niveau de l’emploi, un renforcement de l’équipe pour la partie tourisme est prévu prochainement. "Le recrutement lié à l’exploitation du site débutera cet été afin de préparer l’ouverture attendue pour Noël 2020." À terme, 100 emplois directs et 200 indirects seront générés au sein de Your Nature.

M. Del.