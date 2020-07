L'arrivée de la première étape du Tour de Wallonie 2020, qui est programmée le 16 août au départ de Soignies, ne se fera pas à Ath. La crise sanitaire a incité les autorités locales à la prudence.

Les autorités de la ville d'Ath ont pris la décision de ne pas accueillir l'arrivée de la première étape du 41e Tour de Wallonie (2.Pro), en raison de la crise sanitaire.

"Je dois protéger ma population, le Covid19 n'est pas encore derrière nous, il y a encore des contaminations", a indiqué le bourgmestre d'Ath, Bruno Lefebvre, soulignant, par ailleurs, qu'il était conscient "des difficultés face auxquelles les organisateurs du TRW se trouvent".

Le bourgmestre a encore indiqué qu'il "est certain que cette arrivée aurait drainé, outre les nombreuses personnalités du cyclisme, les 2.000 spectateurs habituels et les amoureux du cyclisme, des centaines de spectateurs supplémentaires d'Ath et des environs".

Les autorités athoises avaient précédemment décidé d'annuler la Ducasse annuelle, événement très populaire qui devait se dérouler du 21 au 23 août. "Nous avons déjà le cœur lourd depuis que nous avons décidé de ne pas organiser la Ducasse 2020. Qui pourrait comprendre que nous prenions le risque d'accueillir des milliers de personnes pour le TRW?" a conclu le bourgmestre d'Ath.

Les organisateurs du Tour de Wallonie n'ont, de leur côté, par tenu à apporter de commentaire.

Le Tour de Wallonie est prévu du 16 au 19 août. La course par étapes aurait dû se tenir du 18 au 22 juillet, mais a été reportée en raison du coronavirus.