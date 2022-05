À la lecture des chiffres présentés par le commissaire-divisionnare Philippe Hooreman, on se rend compte que les faits de délinquance et la criminalité restent relativement limités au sein de l’entité rumoise. "Avec la même tendance générale, des faits qui ont fort diminué en 2020, qui ont repris en 2021 mais qui n’ont pas encore atteint les chiffres de 2019, relève le chef de zone. À l’exception des vols dans bâtiments, avec un nombre plus important en 2020 suite à un phénomène de bandes agissant le long de la frontière: on avait comptabilisé 19 vols; et en 2021, nous en avons eu 13…"

"Les chiffres permettent d’objectiver les impressions et les sentiments d’insécurité que les gens peuvent ressentir, souligne le bourgmestre Michel Casterman. On se rend ainsi compte qu’on n’a pas dû faire face ces derniers mois à une recrudescence des faits, même si la criminalité transfrontalière reste un fameux caillou dans la chaussure!"