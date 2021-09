Fin juin, les habitants des districts de Templeuve et Gaurain Sud ont exprimé leurs idées de projets citoyens pour leur village. Les débats ont été riches et les participants nombreux! Aujourd’hui, la Ville de Tournai souhaite entendre le point de vue des habitants des districts de Froidmont, Kain et Gaurain Nord (Maulde, Béclers, Thimougies, Quartes, Havinnes et Melles).

Trois groupes de travail, animés par Espace Environnement, en collaboration avec l’intercommunale Ideta, auront lieu les 23 septembre (district de Froidmont - au Foyer socioculturel d’Ere), 30 septembre (district de Kain - à la Maison de la Village de Mourcourt) et 7 octobre (district de Gaurain Nord - à l’école communale d’Havinnes). Ils se dérouleront à partir de 19 h 30 et seront un lieu privilégié pour échanger et exprimer vos idées en termes de projets citoyens. Plusieurs thématiques y seront abordées: mobilité et sécurité routière, vie des associations, nature et patrimoine…

Pour rejoindre la dynamique, rien de plus simple, inscrivez-vous via la plateforme de la Ville. En parallèle, un appel à idées est lancé pour les trois districts jusqu’au 15 octobre 2021. Vous souhaitez partager vos idées? C’est aussi sur la plateforme de la Ville que ça se passe!

Pour tout contact et complément d’informations: service environnement, par téléphone au 069 33 22 37.