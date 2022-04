La Ville de Tournai organise la toute première édition de son MobiliTY-Day. Cette organisation, en dehors des traditionnels événements liés aux semaines de la mobilité, est une grande première en Wallonie. Le MobiliTY-Day, c’est assurément une façon amusante et détendue de s’interroger en famille sur la mobilité. A cet effet, plus de 30 stands gratuits seront présents. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les couleurs.

En prélude au MobiliTY-Day, le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) propose : le vendredi 22 avril, un ciné-débat à 20h à la Maison des Associations et de l’Evénementiel (MDAE) située au 25 de la rue de la Wallonie à Tournai. A cette occasion, le film « Women don’t cycle » qui se penche sur ce que signifie être une femme faisant du vélo dans différents pays du monde sera diffusé. S’en suivra un débat intitulé « Cycliste au féminin… un défi ? ». Réservation obligatoire via reservation.gracq.tournai@gmail.com. Prix : 5€.

Le samedi 23 avril, une balade vélo nocturne dont le départ est prévu à 20h30 sur l’Esplanade de l’Europe. Les participants sont invités à se parer de leurs habits de lumière. Ce moment convivial est accessible à partir de 9 ans. Le déplacement des plus jeunes (moins de 9 ans) doit assuré par un adulte. Inscription via www.tournai.be/inscription-mobility-day.

Le dimanche 24 avril de 10h à 18h, la Ville de Tournai organisera son premier MobiliTY-Day, journée dédiée à la mobilité alternative dans le centre-ville sur un site s’étendant de la Grand-Place à la place Paul-Émile Janson en passant par la rue des Chapeliers.

À 10h : Inauguration de l’événement au pied du Beffroi

À 10h et 15h30 : Parcours sur le chemin de Compostelle qui traverse Tournai (départ de l’Office du Tourisme, distance : 4km, durée : 1h30) - Pèlerins de Compostelle

À 11h : Papote sur le voyage à vélo : comment préparer son premier voyage ?

À 14h: Concert de Fanfare toi-même sur la Grand Place

À 14h30: Marche exploratoire dans Tournai (départ de l’Office du Tourisme) - Tous à pied

À 17h: Papote sur le Vélotaf’ : trucs et astuces pour se rendre au boulot à vélo

De 10h à 14h : Prestations du Marching band du Conservatoire de Tournai