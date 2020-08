Active dans l’impro et basée à Mons, l’ASBL Caméléon créations était en quête de partenaires afin de monter des spectacles originaux et d’envoyer une vague… d’optimisme.

"Nous cherchions à organiser des spectacles Covid responsables, souligne Étienne Lejeune, directeur artistique. Nous avons décidé de nous orienter vers cette balade-spectacle. Dans notre CA, nous avons une personne de Belœil qui nous a mis en contact avec la dame de l’épicerie. Voilà comment le lien s’est réalisé."

Énergie positive

La trame ? Il s’agira d’aider des êtres étranges et excentriques à collecter les énergies positives du coin et à les répandre, le tout entre le hameau des Écacheries et le château.

Comme son nom l’indique, la balade sera agrémentée de petits spectacles, contes et danses.

"Les groupes ne se croiseront pas et seront composés de 40 personnes maximum, poursuit Étienne Lejeune. L’objectif est d’offrir un bol d’air et un bol d’art par la même occasion aux participants. Les artistes seront disséminés tout au long du parcours. Ils délivreront de petits messages, inviteront le public à se questionner et apprendront même à respirer de la meilleure des façons. À la fin du parcours, prévu pour durer 3 h 30, chaque personne devrait avoir reçu les ingrédients pour obtenir la recette du bonheur."

Il y aura du bol dans l’air. Il en faut toujours un peu, c’est vrai…

