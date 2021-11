La carte de l’Europe devient de plus en plus rouge au fil des semaines et pour cause, le Coronavirus reprend de l’ampleur entrainant l’état d’alerte dans de nombreux pays européens. Cette situation a déjà eu d’importantes conséquences il y a un peu plus d'un an avec notamment l’interdiction de voyager pendant un certain laps de temps. Cette recrudescence de la crise sanitaire n’inquiète cependant pas les agences de voyage.

Ces dernières ne pensent en effet pas qu’une situation similaire à ce que l’on a connu récemment puisse de nouveau être mise en place. "Nous envisageons l’avenir assez positivement pour le moment", indique l’agence Tournai Voyages. "Les clients parviennent déjà à se projeter à leurs prochaines vacances d’été grâce notamment à la vaccination. Nous avons d’ailleurs reçu récemment les propositions des prochaines destinations de voyage par les annonceurs. Nous restons donc positifs pour l’instant."

Les vacances d’hiver se profilent à l’horizon dans une période assez critique de la crise sanitaire. Les citoyens n’en perdent toutefois pas leurs envies de voyage. "De nombreux départs sont prévus pour les prochaines vacances d’hiver", poursuit l’agence Tournai Voyages. "Certains clients se rendront même jusqu’aux Caraïbes pour profiter de leurs vacances. Ces départs peuvent d’ailleurs se faire tout à fait normalement. Il n’y a donc pas de problématique pour nous à l’heure actuelle."

L’augmentation des cas de covid de ces dernières semaines ne devraient donc pas impacter grandement les agences de voyage de Wallonie picarde qui voient l’avenir d’un bon œil pour l’instant. De nombreux citoyens prendront d’ailleurs prochainement le départ à l’occasion des vacances d’hiver.