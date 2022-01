Trois ans quasiment jour pour jour après son accession à la présidence du CPAS de Tournai, Lætitia Liénard a fait une évaluation à mi-mandat. "Un travail remarquable a été réalisé, les actions du PST (Plan stratégique transversal) ont été réalisées à 50% et le niveau de service a pu être maintenu malgré les difficultés et un contexte morose dû à la crise sanitaire. Être à la présidence d’un CPAS, c’est un magnifique mandat au côté de conseillers de l’action sociale très proactifs et qui n’hésitent pas à exprimer leur point de vue. Je pense que tous les mandataires politiques devraient passer par un conseil de l’aide sociale pour se rendre compte de cette réalité".

Nous avons pointé six enjeux actuels et futurs.