La rénovation des lignes ferroviaires reliant Tournai à Mouscron et Tournai à Lille suit son cours. Les remplacements des installations techniques des lignes 75a entre Froyennes et Mouscron ainsi de la ligne 94 reliant Tournai à Blandain ont pu être effectués. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’au 6 décembre prochain. Entamés le 30 août dernier, ils devraient à terme permettre la rénovation totale des infrastructures vieillissantes ainsi que des voies à la caténaire, sans oublier la signalisation et certains ponts.

Pendant toute la durée des travaux, le trafic ferroviaire est interrompu entre Tournai et Mouscron. Cette interruption permet de faire passer la durée des travaux de 3 ans, durée nécessaire à une rénovation "voie par voie", à 3 mois seulement. Des alternatives sont tout de même proposées par la SNCB qui met notamment à disposition des voyageurs des trains IC ou des bus de remplacement de la SNCB.

Le coût de ces travaux s’élève à plus de 32 millions d’euros nécessaires à la rénovation complète de ce réseau ferroviaire. La portion entre Froyennes et Mouscron devrait bientôt être terminée. Le chantier s’étalant de Tournai jusqu’à la frontière française pourra alors commencer. Cela devrait être le cas dans le courant de la semaine prochaine. Infrabel rappelle que le chantier est "d’une ampleur inégalée dans l’histoire ferroviaire récente."