Alors qu’on entend de plus en plus fréquemment parler de la seconde main, la Ressourcerie le Carré à Tournai est un partenaire de choix pour les personnes désirant profiter de la seconde main de manière éthique.



En effet, la Ressourcerie le Carré a un contrat avec la société Ipalle. Le magasin de seconde main reprend ainsi tous les biens réutilisables et l’intercommunale se charge de jeter ce qui ne l’est pas.



Comme partout ailleurs, la crise sanitaire a eu quelques impacts sur le magasin de seconde main. “Ça a été une période assez curieuse pour nous, car on a eu une période de fermeture comme beaucoup de magasins jugés non-essentiels. Cela a engendré une très grosse réorganisation, on a dû réfléchir sur notre manière de travailler et changer certaines choses”, explique Julien Wattez, responsable de la Ressourcerie le Carré.





© TROMBETTA

© TROMBETTA

© TROMBETTA

© TROMBETTA

, poursuit-il.Afin de suivre au mieux les règles sanitaires, les biens reçus par la Ressourcerie le Carré subissent un système de quarantaine, et un nettoyage est réalisé pour les bibelots, la vaisselle et les jouets.Malgré l’essor des sites de seconde main comme Vinted, la Ressourcerie le Carré ne semble pas impactée. Effectivement, ce n’est pas moins de 5 000 biens qui entrent chaque mois et entre 3 000 et 4 000 qui sont vendus dans les différents magasins, à savoir Ath, Lessines, Tournai et Mouscron. De quoi faire pâlir les concurrents., déclare Julien Wattez.Mais réaliser des achats et/ou y faire des dons n’est pas seulement un moyen d’acheter des biens ou de s’en débarrasser., conclut le responsable des différents sites de la Ressourcerie le Carré.Une bonne raison de commencer à entrer dans le monde de la seconde main !