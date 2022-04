Axe fort fréquenté du centre-ville de Tournai permettant de relier la rive droite de l’Escaut au cœur de la cité des Cinq Clochers, la rue de Cygne sera fermée à la circulation du 19 avril au 17 juin. Des travaux de pavage de la voirie doivent être réalisés. "Cette rue présente de nombreux affaissements, nids-de-poule et joints abîmés, relève la Ville de Tournai dans un courrier adressé aux commerçants et riverains. Les travaux permettront de sécuriser la rue et d’assurer le maintien en état de la voirie afin d’éviter toutes dégradations ultérieures qui pourraient entraîner un risque pour la sécurité des usagers empruntant cette voie."

Le chantier débute ce mardi 19 avril, et devrait se terminer le 17 juin (date susceptible de modification en fonction des conditions climatiques et/ou autres impératifs techniques). "Le travail s’axera autour du démontage et de la repose des pavés existants ainsi que du scellement des joints, ajoute la Ville de Tournai. Il nécessitera la fermeture de la voirie durant toute la durée du chantier, et des déviations seront mises en place pour les véhicules et les bus TEC."

La Ville de Tournai signale également que les commerçants impactés par ce chantier peuvent introduire une demande d’indemnisation auprès de son service Patrimoine et auprès de la Région wallonne (Wallinco).

P.Den.