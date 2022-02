Même si certains s'y prennent trois semaines à l'avance et d'autres le jour même, la Saint-Valentin n'est pas la plus grosse période de l'année pour cette bijouterie. "La fête de Noël représente une grande partie de notre chiffre d'affaires. La Saint-Valentin reste un plus mais nous ne misons pas sur cela". Prisées par les amoureux, les fleurs restent un cadeau passe-partout. Chez la fleuriste la Bouquetière, située à Tournai, la responsable accueille toujours autant de clients à l'occasion de la Saint-Valentin. "C'est une fête qui attire toujours beaucoup de monde au fil des années et qui implique par ailleurs, tous les âges. Toutefois, la fête des amoureux n'a pas de conséquences importantes sur le volume de nos ventes. La fête des mamans et la Noël restent une bonne période pour nous. La Saint-Valentin arrive bien après", explique la fleuriste.

Entre la concurrence du commerce en ligne, les centres commerciaux et la crise sanitaire, les commerces locaux gardent tout de même la tête haute à l'approche de la Saint-Valentin. "Comme pour tous les secteurs, la crise sanitaire nous impacte. Au niveau de la concurrence, je pense que les services que nous offrons sont différents d'Internet ou des grandes galeries commerçantes. Chez nous, on retrouve un service après-vente de qualité, une multitude de marques et un contact privilégié avec la clientèle", poursuit la bijouterie Claerhout. La Bouquetière, quant à elle, ne ressent pas la crise et sait s'y faire pour ne pas perdre pied face à la concurrence. "Notre secteur n'a pas réellement été impacté pas la pandémie. Les fleurs restent un présent convoité et qui apporte de la gaieté. Nous essayons par-dessus tout de miser sur la qualité de nos articles et non sur le prix contrairement aux centres commerciaux", conclut la fleuriste.